Un 23enne è stato arrestato per spaccio a Prato. I carabinieri hanno sorpreso il giovane, di origini marocchine, in via di Grignano. Stava confezionando ventitré involucri di cocaina, dal peso di circa quindici grammi. Sequestrato anche il denaro frutto della precedente attività di spaccio. Si suppone che lo stupefacente fosse destinato ad essere spacciato nel capoluogo. Sarà giudicato per direttissima.