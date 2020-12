Espulsa dall'Italia, rientra illegalmente: arrestata dopo una lite

Una 34enne di origini cinesi è stata arrestata per una lite. Il fatto è avvenuto in via Franklin a Prato nella notte tra sabato 12 e domenica 13 dicembre. La donna è stata messa in manette dopo una brusca lite con connazionali in un residence. La 34enne era già stata espulsa dall'Italia nel 2018 ma aveva fatto rientro illegalmente. Per questo i carabinieri l'hanno messa in manette. Sarà giudicata per tale reato di rientro illegale nel nostro paese con rito per direttissima.