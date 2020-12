Le Colline verso il Natale: acceso il 'Pozzo dei desideri'

Il Natale è vicino e anche i residenti de Le Colline hanno voluto contribuire a rendere questa ricorrenza più luminosa, nonostante le difficoltà e le restrizioni che tutti siamo ancora chiamati a condividere; è proprio a partire dalla loro iniziativa, che ha poi coinvolto molte realtà associative del centro storico, che si è arrivati all'accensione, nella giornata di oggi, del "Pozzo dei desideri".

Il pozzo del giardino di Santa Maria al Fortino è stato decorato come un vero e proprio albero di Natale, al quale sono stati appesi i desideri dei bambini per questo Natale 2020, insieme alle decorazioni realizzate dai residenti di quella parte di San Miniato che troppo spesso viene considerata semplicemente la periferia del Centro Storico ma che in realtà è una delle zone più popolose e dinamiche.

Alla decorazione hanno contribuito prima di tutto i residenti, di tutte le età, sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la concessione dello spazio, dalla Misericordia di San Miniato per l'uso della corrente elettrica, dalla Pro Loco di San Miniato che ha appoggiato l'iniziativa e dal Movimento Shalom, attraverso il coinvolgimento dei bambini dell'Atelier. Agli addobbi hanno contribuito anche gli ospiti della Casa Verde e dei centri diurni, con una bellissima ed originalissima stella, posizionata all'ingresso del giardino.

Al momento dell'accensione delle decorazioni, in una semplicissima ma sentita cerimonia di inaugurazione, erano presenti, oltre ai residenti promotori dell'iniziativa, il Sindaco Giglioli e i rappresentanti delle associazioni coinvolte; al termine di questo momento, un ricordo commosso e sincero è andato anche al defunto Ass. Bertini, che nei ricordi di tutti, e specialmente in quelli di una giovanissima residente de Le Colline che ha collaborato all'allestimento del "Pozzo dei desideri", rimarrà impresso per la sua generosità e la sua spontaneità, dimostrata attraverso piccoli gesti - come il semplice chiamarti per nome e salutarti per strada - così come attraverso il suo grande impegno di amministratore pubblico.

Fonte: Gruppo di residenti a Le Colline