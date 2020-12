Ruba in un'auto e scappa, lo rintracciano grazie a un cappello: arrestato

Lo hanno sorpreso mentre cercava di rubare in un'auto. Un 30enne di origini nigeriane è stato arrestato in via Pasquetti a Prato. I carabinieri sono entrati in azione nella notte tra il 12 e 13 dicembre, grazie alla segnalazione del nipote del proprietario dell'auto. L'uomo dal balcone ha visto il 30enne intento a rubare e lo ha inseguito.

Sono intervenuti i carabinieri, che hanno trovato vicino alla macchina un cappellino 'conosciuto'. Era stato infatti indossato da un soggetto che poco prima era uscito dalla vicina caserma di via Picasso dov’era stato condotto per rispondere di inosservanza di provvedimenti dell’Autorità. Rintracciato e fermato dai carabinieri poco dopo, adesso dovrà rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria anche del reato di furto tentato.