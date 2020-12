Traffico di pellame in nero, due arresti a Santa Croce

Due arresti a Santa Croce sull'Arno per traffico di pellame. Nel mirino dei carabinieri sono finiti un 60enne di Pontassieve e un 45enne di origini marocchine residente a Santa Croce. Stavano scaricando dei ritagli di pelli pregiate dal furgone del primo per metterli in quelli del secondo, ma sono stati notati da testimoni che hanno allertato il 112. Il fatto è avvenuto alla periferia della cittadina del cuoio, in una zona appartata.

I carabinieri santacrocesi sono intervenuti e hanno colto sul fatto i due. Questi non hanno saputo giustificare la provenienza del materiale, il cui valore è di circa 15mila euro. Il traffico in nero è stato prontamente bloccato e i due sono stati arrestati. Inoltre sono stati processati per appropriazione indebita in concorso e hanno patteggiato la pena a sedici mesi.