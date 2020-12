Una persona è stata soccorsa dopo essere finita in Arno a Pisa. Poco prima delle 20, per motivi ancora da chiarire, all'altezza di via Santa Maria una persona è finita nel fiume. Subito si sono mossi alcuni testimoni che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco pisani, questi ultimi intervenuti anche con un battello pneumatico. La persona è stata salvata e affidata ai sanitari inviati dal 118, che l'hanno portata in ospedale.