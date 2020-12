Spari contro un vicino di casa dopo una lite: arrestato un 51enne a Fucecchio

Ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco verso un vicino ed è finito in manette. A Fucecchio nel corso del pomeriggio di oggi - lunedì 14 dicembre - i carabinieri di San Miniato, dopo una lite tra vicini, hanno arrestato un 51enne. I militari sono intervenuti tra Fucecchio e San Miniato, precisamente poco fuori da San Pierino, in via Cavane.

Al termine di una lite scaturita da futili motivi, il 51enne imbracciato un fucile da caccia artigianale, illegalmente detenuto, e ha esploso un colpo contro l'altro. Il proiettile fortunatamente non ha preso l'uomo, ma è finito contro un muro. I pezzi di intonaco sono finiti sul malcapitato procurandogli lesioni guaribili in otto giorni.

I militari hanno perquisito il 51enne e trovato l’arma nei presso dello stabile di sua proprietà. L'arma è stata sequestrata e l'uomo sottoposto agli arresti domiciliari.