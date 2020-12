Un racconto fotografico di Firenze durante il lockdown

Venti fotografi, 145 foto, 112 pagine per raccontare come Firenze e i fiorentini hanno vissuto l’anno del lockdown. La redazione di Ful – Firenze Urban Lifestyle ha selezionato e raccolto questo interessante materiale nel libro fotografico Firenze 2020. Il racconto fotografico del lockdown che racconta in modo unico Firenze al tempo del Coronavirus.

Le fotografie di questo volume mostrano i meravigliosi luoghi di Firenze come non li avevamo mai visti prima, le persone un po’ spaesate alla ricerca di un diverso modo di muoversi e relazionarsi, le tante nuove modalità di fare le solite vecchie cose, il quotidiano nelle abitazioni, la creatività che si esprime nonostante e al di là della mascherina, le serrande chiuse e le vetrine spente di locali e negozi, l’immobilità del tempo e un esasperato, ma passeggero tumulto. Ma ci dipingono anche una Firenze che si è dimostrata comunque viva, che ha manifestato contro il razzismo e che, con i sorrisi sotto alle mascherine, ha sostenuto le persone più in difficoltà.

I fotografi protagonisti

Alcuni degli autori sono dei professionisti della fotografia affermati a livello internazionale, altri dei talentuosi e appassionati fotografi “amatori”, ma tutti hanno colto in modo vivido e con un timbro tutto personale diversi aspetti di questo tempo. Tra i fotografi compaiono: Michele Borzoni, autore di Workforce (L’Artiere 2019), che collabora con riviste come Time, International Herald Tribune, Newsweek, Internazionale, L’Espresso, e Simone Donati, le cui foto sono state pubblicate su Der Spiegel, Le Monde magazine, Internazionale, L’Espresso, Newsweek, autore del libro Hotel Immagine, entrambi fanno parte del prestigioso collettivo TerraProject Photographers. E poi ancora Kristinn Kis (Vice, i-D Italy), Nora Bast (Vogue Italia, Pump Magazine, Volant Magazine), Tomoyuki Aoyama (Bauwelt e Leica Fotografie International) e tanti altri. Ad arricchire i loro scatti le grafiche e le illustrazioni create da Maso Bardi.

Questo libro rappresenta una testimonianza storica, artistica e sociale di grande valore per la memoria del territorio e delle persone che lo abitano.

La lista completa dei fotografi e dei loro progetti:

Michele Borzoni / How to social distance, Simone Donati /2 Firenze durante il lockdown

Matteo Nannelli / In volo

Kristinn Kis / Amici alla finestra

Michele Squillantini / Un'Italia che aiuta

Chao Li / Emptiness

Grooming Photo / Grooming Pandemic

Tomoyuki Aoyama / Firenze Mask Street Style

Marco Castelli / The Forbidden Photographs

Marco Pasquini / La spesa sospesa

Nora Bast / Postcards from Florence

Gaia Carnesi / Il lockdown del lusso

Vincenzo Maccarrone / Intimamente

Manuel Berisso / Black Lives Matter

Jacopo Visani / QuaranTime

Lapo Baraldi / Firenze com'è.

Daniele Tamburini / Through the Mask

Francesco Sani / No tourists, no party

Tommaso Pecchioli / Reciprocità

Gianmarco Rescigno / Fate girare Firenze

Un libro per il sociale

Parte dei proventi delle vendite saranno donati all’Azienda ospedaliera di Careggi per sostenerla nella cura dei pazienti colpiti da Covid-19. La pubblicazione del volume è stata sostenuta da Fondazione Il Cuore si scioglie, ChiantiBanca e Croce Rossa Italiana – Comitato di Firenze. La prefazione del volume è stata affidata ad Andrea Vannucci, assessore al Welfare ed alla Sanità del comune di Firenze

Firenze 2020. Il racconto fotografico del lockdown documenta un periodo nel quale tante delle nostre certezze sono vacillate, ma vuole soprattutto aiutarci a superare le paure che abbiamo avuto e segnare un tanto atteso momento di svolta verso il futuro.

Fonte: Ufficio Stampa