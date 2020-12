XIV edizione di Terre di Toscana, 120 grandi vignaioli toscani e oltre 600 vini

Ufficiale la data della XIV edizione di Terre di Toscana, una delle kermesse enoiche più attese da parte degli appassionati e degli operatori di settore, che si svolgerà in via eccezionale ad aprile, domenica 11 e lunedì 12.

Nelle ampie sale dell'Hotel Una Esperienze Versilia Lido si potrà vivere una due giorni unica in compagnia di 120 grandi vignaioli, selezionati per rappresentare al meglio l'eccellenza toscana.



Grazie agli ambienti espositivi ampliati, così da andare incontro alle esigenze di distanziamento, e grazie alla ariosità delle sale, si potranno assaggiare in estrema sicurezza gli oltre 600 vini offerti in degustazione, e godere a pieno di questa attesissima XIV edizione.

Il format ormai vincente e più che collaudato resta lo stesso: ad attendere gli ospiti ai banchi di assaggio ci saranno i produttori con le loro preziose etichette, a raccontare le loro storie di vite e di vita e a regalare un'istantanea esemplare della qualità enologica toscana e della sua estrema varietà, ben rappresentata da cantine provenienti dai numerosi distretti vitivinicoli di cui la Toscana è uno scrigno prezioso.

I partecipanti, una volta acquistato il biglietto di ingresso, potranno assaggiare tutte le etichette presenti ed avere un confronto diretto e costruttivo con i vignaioli, oltre che deliziarsi con prodotti gastronomici di nicchia come salumi, formaggi, carne, cioccolato, conserve, proposti da artigiani del gusto toscani in sale dedicate.



Terre di Toscana si conferma una delle manifestazioni più attese dell'anno anche per la possibilità di far conoscere alcune realtà emergenti, oltre a cantine storiche ormai celeberrime che da sempre portano alto il nome del vino made in Italy nel mondo.

Terre di Toscana è un evento di Acquabuona.it, testata giornalistica on-line che dal 1999 racconta con passione e professionalità l'enogastronomia e l'agroalimentare del Bel Paese (www.acquabuona.it). Acquabuona.it da 9 anni è anche organizzatrice di Vini d’Autore-Terre di Italia, kermesse dedicata al vino di qualità del Bel Paese, dove ogni anno prendono parte oltre 80 cantine “autorali” provenienti da tutto lo Stivale.

Terre di Toscana si avvale del patrocinio del Comune di Camaiore.

Per conoscere il programma, i protagonisti, i dettagli e le novità di Terre di Toscana: Terre di Toscana

Terre di Toscana 2021

Domenica 11 aprile dalle ore 11 alle ore 19

Lunedì 12 aprile dalle ore 11 alle ore 19

Ingresso 30 euro

Dove: UNA Esperienze Versilia Lido – Viale S. Bernardini, 337 - Lido di Camaiore (LU)

Fonte: Ufficio Stampa