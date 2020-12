Gocciola d'Oro, Bagno a Ripoli premia Reto di Montisoni

Si è svolta stamani in palazzo comunale a Bagno a Ripoli la premiazione dei vincitori del concorso “Gocciola d'Oro” 2020 nell'ambito della XXII edizione di PrimOlio, la rassegna dedicata all'olio extra vergine d'oliva di Bagno a Ripoli, in programma fino al 20 dicembre con tante iniziative online. Prima classificata, con il suo olio “novo”, l'azienda Reto di Montisoni, seguita da Monna Giovannella al secondo posto e da un terzo posto ex aequo tra l'azienda Il Colle e Fattoria Ramerino. I vincitori della competizione dedicata agli oli prodotti sul territorio ripolese, come da tradizione, sono stati selezionati da una commissione composta dagli assaggiatori professionisti dell'Anapoo attraverso degustazioni e analisi chimico-fisiche effettuate in laboratorio. Ad accogliere i vincitori sono stati il sindaco Francesco Casini, l'assessora all'agricoltura Francesca Cellini e il presidente della giuria, Alessandro Parenti. A tutti è stata consegnata una targa di riconoscimento, oltre a un manufatto di artigianato artistico in bronzo realizzato dalla Fonderia Artù donato al primo classificato.