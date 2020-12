I Manager Knauf si impegnano al fianco di Croce Rossa e Rise Against Hunger

Lunedì 14 dicembre scrivanie, smartphone e posta elettronica hanno dovuto attendere. Il team Knauf anziché recarsi nei propri uffici si è ritrovato infatti a Campo alla Sughera per un’iniziativa di valore al tempo stesso fortemente simbolico ma anche decisamente concreto a sostegno del programma “RAHzioni contro la fame”.

UNA CATENA DI SOLIDARIETÀ

La tenuta in cui Knauf produce vini famosi in tutto il mondo per un giorno è stata dunque la sede di una catena di montaggio solidale in cui i Manager Knauf si sono impegnati a confezionare migliaia di kit con generi alimentari di prima necessità, per un totale di 9000 pasti, destinati a supportare programmi di scolarizzazione nei paesi poveri e in via di sviluppo, ma anche famiglie italiane che a causa dell’epidemia Covid hanno visto compromessa la propria situazione economica.

Alla Croce Rossa Italiana sono stati donati 40 kit che il comitato regionale CRI Toscana provvederà a distribuire a famiglie del nostro territorio mentre i restanti saranno inviati direttamente nell’Africa Subsahariana dall’organizzazione umanitaria Rise Against Hunger.

IL SENSO DELL’INIZIATIVA

L’umanità, intesa come senso di solidarietà e di attenzione al valore della vita, è uno dei pilastri dell’etica di Knauf e questa iniziativa, a cui i manager contribuiranno donando una giornata del proprio tempo e del proprio lavoro, è il modo scelto da Knauf per dare in prima persona un esempio di tale valore.

Il direttore generale Knauf Andrea Bucci spiega così il senso e lo spirito dell’iniziativa: “In molte aree del mondo l’opportunità di ricevere un vero pasto rappresenta per i bambini un validissimo motivo per frequentare la scuola. Il cibo diventa così, oltre che sostegno alla vita e alla salute, anche un’opportunità per contribuire alla diffusione dell’istruzione e alla costruzione di un futuro migliore per tutti. Knauf, che ha nell’umanità uno dei suoi valori etici fondanti, sente la responsabilità di essere in prima linea anche in questo campo e per farlo ha scelto di dare l’esempio impegnandosi personalmente a supporto del programma “RAHzioni contro la fame” di Rise Against Hunger, organizzazione internazionale no profit”.

Fonte: Knauf Italia