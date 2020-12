Livorno, esenzione totale della Tari 2020 per i nuclei familiari fino a 8200 euro

Esenzione totale Tari 2020 per i nuclei familiari in possesso di Isee ordinario fino ad € 8.265 valido al 31/12/2020.

E’ nuova misura di sostegno, dato il protrarsi dell’emergenza Covid-19, varata dalla Giunta comunale questa mattina su proposta degli assessori Andrea Raspanti (sociale) e Viola Ferroni (Bilancio).

Con precedente variazione di bilancio (quella del 30 novembre) era già stato ampliato il budget da destinare alle agevolazioni per le utenze domestiche TARI, portandolo da 250.000€ a 800.000€ al fine di aumentare la platea delle famiglie beneficiarie degli interventi.

L’agevolazione scatterà in automatico, senza bisogno che i destinatari dell’agevolazione Tari presentino domande al Comune in quanto automaticamente individuabili attraverso incroci delle banche dati già in possesso dell'amministrazione.

La normativa vigente – spiegano gli assessori Raspanti e Ferroni - attribuisce ai Comuni le più ampie facoltà di individuare una disciplina delle agevolazioni sociali destinate alle utenze domestiche deboli, sulla base del parametro Isee. E così abbiamo fatto, applicando criteri analoghi a quelli per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas ed al servizio idrico integrato.

Trattandosi di una agevolazione a posteriori, agevolazione tari 2020 sarà indicata come conguaglio negativo nell'avviso di pagamento dell'anno successivo all'agevolazione, cioè nel 2021.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa