Parco della Rimembranza, Cdx: "Il Comune intervenga a Staffoli"

I consiglieri Benedetta Cicala, Marco Rusconi e Vincenzo Oliveri in qualità di Consiglieri comunali, presenteranno al prossimo consiglio comunale la mozione per richiedere che l’amministrazione comunale si impegni a realizzare opportuni interventi nella frazione di Staffoli finalizzati al rifacimento dello scivolo che collega largo La Rinascita a Parco della Rimembranza, affinché lo scivolo venga messo in sicurezza.

Per accedere a Parco della Rimembranza da largo La Rinascita, infatti, è possibile usare le scale o lo scivolo.

"Lo stato di degrado in cui si trova lo scivolo, che oltretutto deve essere obbligatoriamente utilizzato da persone con disabilità motoria o con carrozzine o con passeggini, ha determinato un dissesto della pavimentazione tale da poter mettere in pericolo la sicurezza della persona che lo percorre o, addirittura, può costringere l’individuo con difficoltà a camminare a rinunciare alla possibilità di percorrerlo" dice il consigliere staffolese Cicala.

La mozione chiede, inoltre, che si intervenga al fine di apportare gli appositi miglioramenti al terreno di Parco della Rimembranza in modo che sia consentito ai pedoni di attraversare il Parco senza difficoltà.

"Nelle giornate di pioggia, infatti, il terreno di Parco della Rimembranza, risulta di difficile percorrenza per i pedoni a causa degli allagamenti e della grande quantità di fango che si crea. Gli interventi richiesti sono necessari. Tali zone sono percorse da molti staffolesi, e in modo particolare dai bambini che vogliono accedere ai giochi di Parco della Rimembranza e dagli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di prima grado per recarsi in palestra durante le ore di educazione motoria. La situazione è così da anni e chiedo che l’amministrazione comunale si muova per risolvere tali criticità" conclude Cicala.

Fonte: Gruppo consiliare "Per un'altra Santa Croce" - Ufficio stampa