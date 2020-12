Rifiuti 'speciali' per i positivi Covid, Picchielli (Lega) chiede lumi in Commissione

Viste le segnalazioni che ci erano pervenute da numerosi cittadini sulle disfunzioni per la raccolta dei rifiuti dei positivi al Covid, ho convocato subito in audizione in I Commissione, della quale sono presidente, l'assessore Marconcini e la società Alia Spa.

Siamo stati rassicurati dal fatto che l'amministrazione sia intervenuta in supporto all'azienda per la raccolta di questi rifiuti "speciali", prevedendo il ritiro due volte la settimana e creando una task force per la consegna dei sacchetti appositi. Riteniamo però, vista l'importanza della privacy dei contagiati Covid, necessario spostare gli orari della raccolta serale in orari ancora più notturni, che permetterebbero anche la diminuzione del rischio dell'esposizione a terzi dei dati sensibili delle famiglie dei contagiati.

Inoltre l'orario notturno permetterebbe di evitare che questi rifiuti, potenzialmente pericolosi anche per i passanti, venissero in contatto con i suddetti. Queste disposizioni sono coerenti con i suggerimenti del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Istituto Superiore di Sanità. Come Lega Salvini Empoli continueremo a vigilare sulla questione e siamo disponibili ad ascoltare ulteriori istanze dei cittadini in proposito.

Andrea Picchielli, capogruppo Lega Salvini Empoli