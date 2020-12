Ex Banci, CTN: "Opportunità da studiare"

Dare nuova vita al polo ex Banci sarebbe importante ai fini della riqualificazione urbanistica di un'area di pregio per la sua posizione strategica rispetto alla città di Prato e alle vie di comunicazione.

Confindustria Toscana Nord guarda con favore a un'ipotesi di questo genere, che creerebbe oltretutto occasioni di lavoro per le imprese edili, sperabilmente del territorio. Positiva l'idea di una finalizzazione orientata all'innovazione e alla sostenibilità ambientale, temi cruciali per il futuro non solo di Prato ma dell'intera Toscana, che dalle dichiarazioni dell'amministrazione comunale appare essere, appropriatamente, l'orizzonte di riferimento ampio cui guardare. Il rilancio di un luogo identitario come l'ex Banci avrebbe anche la funzione di amplificare dal punto di vista comunicativo il profilo di eccellenza nella sostenibilità e nell'innovazione di cui il distretto si fregia e che intende potenziare.

E' fondamentale comunque che ogni eventuale iniziativa trovi riscontri effettivi nelle necessità vive e vere di imprese produttive e di servizio e degli altri potenziali portatori di interesse come soggetti preposti alla ricerca, all'innovazione e allo sviluppo di tecnologie e progettualità per la sostenibilità.

Confindustria Toscana Nord si dichiara disponibile a partecipare a gruppi di lavoro appositamente dedicati a questa importante opportunità di sviluppo del distretto; da parte nostra vi sarà un atteggiamente costruttivo ma anche la massima franchezza qualora si dovessero rilevare, al termine delle riflessioni da effettuare, difficoltà nell'individuazione di percorsi attendibili per finalizzazione e fattibilità, così da non ripetere esperienze negative del passato

Fonte: Confindustria Toscana Nord