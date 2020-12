Misericordia di Empoli, Babbo Natale arriva con la videochiamata

Quest’anno, a causa delle restrizioni per prevenire il contagio da Covid-19, la Misericordia di Empoli non potrà effettuare la consueta consegna di regali a casa dei più piccoli.

Per poter comunque essere vicini ai tanti bambini che attendono questo momento, l'associazione ha ideato il servizio aperto a tutta la cittadinanza “Una videochiamata da Babbo Natale”. Partecipare è semplicissimo: è sufficiente chiamare la sede della Misericordia allo 0571-7255, comunicare i dati dei bambini (nome, età), fissare un appuntamento in videochiamata per il 24 dicembre e svelare dove sarà nascosto il loro regalo. Al momento della videochiamata, il Babbo Natale dell'Arciconfraternita guiderà i bambini alla scoperta del dono nascosto per vivere insieme ancora una volta, anche se distanti, la magia del Natale.

Fonte: Ufficio Stampa