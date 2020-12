Nuova Governance di Firenze Fiera, il commento di Cna

“Siamo soddisfatti per la composizione della nuova Governance di Firenze Fiera e orgogliosi che in rappresentanza del sistema delle imprese, come espressione della Camera di Commercio, la vicepresidenza sia andata a Tamara Ermini, vicepresidente vicario della nostra associazione. Un’imprenditrice capace e determinata, doti che le saranno utilissime nel programmare e dare nuovi impulsi all’attività futura dell’ente fieristico che si trova ad affrontare sfide decisive dettate dalle trasformazioni imposte dalla Pandemia”.

È il commento di Giacomo Cioni, presidente di CNA Firenze Metropolitana, all’elezione del nuovo Cda di Firenze Fiera.

Emozionata Tamara Ermini: “Sono felice per quest’incarico e consapevole delle responsabilità che porta con sé. Nonostante le difficoltà, l’attività di Firenze Fiera non si mai fermata, riprogettandosi via via in forma diverse, spesso online, in base a ciò che è stato consentito dalle norme. Stiamo già lavorando da tempo a quello che è uno degli eventi clou: la Mostra dell’Artigianato di Firenze, che già da qualche anno ha cambiato rotta, puntando sulla qualità. Un’occasione per il nostro territorio di riaffermare la centralità di uno dei marchi più noti al mondo, il Made in Tuscany, forte di prodotti e servizi ben ideati, ben fatti, di qualità, personalizzabili, durevoli, belli, sostenibili. Un brand che rende orgoglioso ogni imprenditore della Toscana, caricandolo al contempo del dovere economico e sociale di esserne oggi all’altezza come in passato”.

Fonte: Ufficio Stampa