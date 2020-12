Un 32enne di origini bengalesi è stato arrestato in Toscana per reati commessi in Calabria. I carabinieri lo hanno rintracciato a Firenze nella serata di ieri, martedì 15 dicembre. L'uomo dovrà espiare 3 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di rapina in concorso commesso a Amantea nel dicembre 2012. Il 32enne, dopo la compilazione degli atti è stato portato in carcere a Sollicciano.