Vaccini Covid Toscana, 39mila prenotazioni. Giani: "Più di 116mila dosi"

Vaccini Covid Toscana, sono quasi 39mila le prenotazioni. Sono registrate sul portale regionale attivato ieri (martedì 15 dicembre) per raccogliere le adesioni di operatori sanitari, ospiti e dipendenti delle Rsa. Poco prima delle 13 di oggi la conta delle prenotazioni era a 38.531, ma non accennano a fermarsi. Entro venerdì 18 dicembre bisogna inviare le richieste al commissario Arcuri per la gestione della Fase 1 dell’immunizzazione.

Tra le oltre 61 categorie professionali rilevate, quella degli infermieri, con più del 35% di adesione, risulta essere quella che al momento ha aderito maggiormente. Segue quella dei medici, con oltre il 18% di adesioni. Tra i primi cinque Comuni e province con il maggior numero di adesioni emergono nel seguente ordine: Firenze, Pisa, Siena, Arezzo e Lucca. La Toscana, come spiega il presidente Eugenio Giani, avrà una dotazione di 116.240 vaccini. La campagna vaccinale partirà i primi giorni dell'anno anche se non si escludono vaccinazioni 'simboliche' entro il 31 dicembre.

Tra operatori sanitari e ospiti delle Rsa si calcola che siano oltre 120mila le persone che in Toscana potrebbero essere vaccinate. La vaccinazione non è obbligatoria, ma volontaria. Gli interessati possono esprimere il proprio orientamento, non vincolante, entro le ore 12 del 18 dicembre, attraverso il portale regionale “Prenota vaccino”. Chi non si prenoterà potrà fare il vaccino solo nelle fasi successive che riguarderanno le altre fasce di popolazione. Per i pazienti delle Rsa sarà cura dei responsabili delle strutture trasmettere la comunicazione e il numero degli aderenti.

I 12 ospedali provinciali principali per i vaccini sono i seguenti: Aou Careggi, ospedale nuovo San Giovanni di Dio a Firenze; ospedale San Iacopo a Pistoia; ospedale Santo Stefano a Prato; ospedale San Giuseppe a Empoli; Aou Pisana; ospedale di Livorno; presidio ospedaliero San Luca di Lucca; ospedale delle Apuane a Massa; Aou Senese; ospedale San Donato di Arezzo e ospedale della Misericordia di Grosseto.