Al via il percorso partecipativo del Piano di Protezione Civile del Comune di Livorno. Da domani, venerdì 18 dicembre, con la pubblicazione sul sito internet del Comune di Livorno (www.comune.livorno.it/protezione-civile/percorso-partecipativo-piano-protezione-civile) del Piano elaborato in questi mesi dall’Amministrazione comunale con il supporto di Nier Spa e Econometrics Srl, i cittadini, in forma singola o associata o rivolgendosi ad associazioni di volontariato di P. C. rappresentative di interessi collettivi operanti sul territorio comunale, potranno presentare proposte e osservazioni.

Le proposte potranno essere inviate, entro il termine perentorio del 18 gennaio 2021, scrivendo a ioprotezionecivile@comune.livorno.it

Successivamente, in base alle proposte e osservazioni pervenute grazie al percorso partecipativo, l’Amministrazione comunale procederà alla revisione e approvazione del Piano di Protezione Civile.

I contributi partecipativi acquisiti e valutati al termine del percorso costituiranno comunque una documentazione aggiornabile, essendo il Piano di Protezione Civile uno strumento dinamico.

Il percorso partecipativo, promosso dal Comune di Livorno, coinvolgerà i cittadini livornesi per far accrescere il livello delle loro conoscenze riguardo i principali scenari di rischio del territorio.

È prevista, tra l’altro, la pubblicazione di tre video illustrativi del Piano di Protezione Civile Comunale, appositamente realizzati dalle società Nier e Ecometrics. I video saranno trasmessi sul canale YouTube del Comune di Livorno venerdì 18, mercoledì 23 e mercoledì 30 dicembre, sempre alle ore 13.30.

Per questo percorso partecipativo la Protezione Civile comunale ha inoltre predisposto la compilazione di due questionari: il primo, che sarà immediatamente pubblicato sulla pagina internet insieme al Piano, servirà ad indagare il grado di conoscenza delle tematiche in oggetto. Dovrà essere restituito entro giovedì 24 dicembre tramite mail a ioprotezionecivile@comune.livorno.it

Un secondo questionario sarà pubblicato il 12 gennaio (consegna entro il 18 gennaio) e servirà ad individuare meglio le priorità in base alle informazioni che saranno pervenute.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa