Bucata una 'sacca' di gas naturale durante lavori di scavo a Pontedera: intervento dei vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Cascina e Pontedera sono intervenuti in Via E. Mattei a Pontedera per una fuga di gas. Secondo quanto ricostruito, durante lavori di trivellazione, lo scavo ha intercettato una sacca di materiale biologico a circa 30m di profondità con conseguente fuoriuscita di gas naturale (miscela di gas a base di metano). Al momento sono in corso ulteriori misurazioni strumentali da parte del Nucleo NBCR VVF di Pisa. La situazione continua ad essere monitorata. Non si segnalano danni.