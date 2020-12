Centri storici, Galli (Lega): "La Regione sostenga i commercianti"

"Prendiamo atto - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega - che, dopo varie sollecitazioni, il Presidente Giani si sia, finalmente, deciso ad intervenire sulla problematica che coinvolge i ristoratori, promettendo loro dei sussidi, sulle cui effettive tempistiche di erogazione, vigileremo con attenzione. Ma l'impegno della Regione non si deve esaurire qui, poichè sono molteplici ancora le categorie commerciali che rischiano il definitivo tracollo. Parlando di chi ha un esercizio nei centri storici delle nostre città, è chiaro che la perdurante assenza di turisti stia sempre più penalizzando gli esercenti."

"Ci riferiamo, tanto per fare un semplice esempio - precisa l'esponente leghista - a quegli artigiani, alcuni titolari pure di botteghe storiche, che vendono i classici prodotti artistici, solitamente molto graditi a chi visita le nostre splendide città d'arte, purtroppo, tristemente deserte stante la pandemia. Insomma vi è ancora un variegato mondo legato al commercio al dettaglio che è in apnea ed abbisognerebbe, quindi, di concreti ed urgenti aiuti regionali: preghiamo, quindi, Giani di prendere, velocemente, appunti in merito".

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa