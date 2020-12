Demanio marittimo, si può procedere con l’estensione delle concessioni sui pontili

Via libera all’estensione fino al 2033 delle concessioni demaniali marittime, fluviali e di lago in scadenza che riguarda i pontili, per rilanciare un settore che sta soffrendo la crisi globale. La giunta regionale chiarisce l’applicazione del decreto Rilancio del 2020. Lo fa approvando una circolare, proposta di concerto dagli assessore Marras, Monni e Baccelli, che sarà adesso inviata ai Comuni e alle Autorità portuali che si trovano a decidere come rinnovare le concessioni in scadenza con la fine dell’anno. Il tema è quello, più ampio, della direttiva Bolkestein e del rapporto tra diritto comunitario e diritto nazionale, alla luce anche dei ricorsi che ci sono stati.

“In questo clima di incertezza – spiega l’assessore Marras assieme ai due colleghi di giunta - diamo in questo modo certezze al comparto, per cui le concessioni dei piccoli punti di ormeggio sparsi lungo la costa, insieme alla nautica maggiore, costituiscono una base importante per tutta una filiera”.

“Come Toscana – aggiunge sempre Marras - abbiamo già dal 2019 linee guida pronte e abbiamo lavorato in queste settimane per definirne le modalità di applicazione, anche per la nautica da diporto”.

Fonte: Regione Toscana