Dottorati, Scaramelli (Italia Viva): "Finanziare per 750mila euro le Borse Pegaso"

“Contributi regionali per il finanziamento del Bando di Dottorato Pegaso per gli anni 2021-2022-2023 per sostenere le attività dei più ambiziosi progetti di alta formazione dottorale del sistema universitario toscano. Finanziamenti per 750.000 euro per favorire l'incontro tra domanda di innovazione e talenti della ricerca nelle Università della Toscana”.

A dirlo Stefano Scaramelli, presidente del gruppo Italia Viva in Consiglio regionale, che ha depositato l'emendamento che chiede la variazione degli stanziamenti delle Missioni-Programmi-Titoli di spesa al “Bilancio di previsione finanziario 2021/2023”.

“Le altissime competenze, quelle che spesso vengono definite soft skills, sono essenza – commenta Scaramelli - del diritto allo studio. L'alta formazione è essenziale per arginare il trasferimento tecnologico verso l’estero derivante dalla “fuga dei cervelli”. I nostri laureati più brillanti spesso, purtroppo, vanno all’estero in cerca di un trattamento economico più adeguato e di migliori condizioni per svolgere il proprio dottorato di ricerca, trattenendo conoscenze e tecnologie applicabili allo sviluppo economico del nostro Paese e quindi anche della Toscana. Aumentare le borse di studio per i dottorati significa anche mettere i dottorandi - conclude Scaramelli - nelle condizioni di occuparsi a tempo pieno della propria ricerca, avendo allo stesso tempo uno stile di vita dignitoso”.