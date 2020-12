Ospedale Volterra, Meini (Lega): "Potenziamento da subito"

"Non possiamo che condividere le forti perplessità da più parti anche recentemente manifestate - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - riguardo al fatto che, a detta del Presidente Giani, ci si occuperà del potenziamento dell'ospedale di Volterra, solamente al termine della pandemia."

"Una dichiarazione che conferma l'indole spiccatamente attendista di chi amministra la Regione - prosegue il Consigliere-senza dimenticare, poi, il fatto che questa emergenza potrebbe, purtroppo, durare ancora a lungo. Quindi o il Governatore ha la sfera di cristallo e sa già quando il tutto si concluderà, oppure prende, come suo solito, tempo, perché non sa come risolvere il problema."

"Occorre, viceversa - sottolinea la rappresentante della Lega - un immediato cronoprogramma in merito all'atavica problematica relativa al reparto di terapia intensiva ed alla pediatria; il nosocomio volterrano va rilanciato con fatti concreti e non solo con vacue promesse pre-elettorali. Vogliamo conoscere, dunque, le reali tempistiche d'intervento ea tal proposito predisporremo un'apposita interrogazione."

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa