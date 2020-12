Piano Neve 2020-21 approvato a Pisa

E’ stato approvato dal Prefetto di Pisa, il 17 dicembre 2020, il Piano Neve per la gestione coordinata delle emergenze, determinate da precipitazioni nevose o ghiaccio, sulle tratte autostradali della A11 e A12 e sulla viabilità extraurbana nel territorio della provincia di Pisa.Prefe

Il documento, sottoposto all’esame del "Comitato Operativo Viabilità " e degli altri attori istituzionali riunitisi in Prefettura il 16 dicembre u.s. in videoconferenza, contiene le misure necessarie per fronteggiare le emergenze viarie nelle tratte stradali e autostradali che attraversano il territorio della provincia di Pisa, in caso di precipitazioni nevose di particolare intensità.

Il "Piano Neve" è consultabile sul sito internet della Prefettura di Pisa.

Fonte: Prefettura di Pisa - ufficio stampa