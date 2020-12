Scuola senza frontiere, il comprensivo Giovanni da Verrazzano viaggia verso l’Europa

Dall’insegnamento sperimentale del latino al potenziamento della lingua inglese e dell’attività musicale nella scuola secondaria di Greve, dall’istituzione della scuola dell’Infanzia secondo il metodo Montessori a San Polo in Chianti alla realizzazione di un inedito asilo all’aperto a Panzano in Chianti. In ogni frazione una scuola, aperta e inclusiva, riflesso delle vocazioni del Chianti, che dialoga con la comunità e si caratterizza per le sue specifiche peculiarità, legate alla tradizione e allo stesso tempo orientate verso innovative forme di apprendimento. Saranno tante e diverse le opportunità di studio che rilanciano l’offerta formativa dell’Istituto comprensivo Giovanni da Verrazzano di Greve in Chianti, diretto dalla dirigente scolastica Francesca Ortenzi. Un ricco ventaglio di attività didattiche di qualità da intraprendere per lo sviluppo dei talenti degli studenti e dei loro futuri percorsi professionali che l’Istituto ha presentato alle famiglie on line.

"La scuola mantiene da sempre uno stretto legame con il territorio, con una costante attenzione ai suoi bisogni - dichiara la dirigente scolastica Francesca Ortenzi - l'istituto comprensivo di Greve rappresenta una delle poche scuole dell'area fiorentina in cui è possibile scegliere come seconda lingua fra lo studio dello spagnolo, del francese o del tedesco. E per il potenziamento della lingua straniera abbiamo attivato vari progetti fra cui Erasmus plus, la piattaforma eTwinning e le certificazioni linguistiche europee". Nel dettaglio la scuola ha ottenuto un finanziamento europeo per il progetto “Tutela dell’ambiente e della biodiversità”, in collaborazione con la scuola tedesca di Veitshöchheim (Baviera), partner della secondaria di primo grado di Greve negli scambi culturali ormai da quasi dieci anni. Il progetto, condotto in lingua inglese e tedesca, prevede il soggiorno in Germania e attività di lavoro a distanza sulle tematiche ambientali. “Siamo molto contenti - aggiunge il sindaco Paolo Sottani – di questo nuovo slancio verso l’internazionalizzazione della formazione e del lavoro attento e qualificato condotto dalla dirigente scolastica e più in generale della proficua collaborazione con l’Istituto comprensivo Giovanni da Verrazzano. L’offerta formativa, presentata da qualche giorno alle famiglie, mira a costruire nuove opportunità e a sviluppare percorsi digitali che favoriscano l’incontro e lo scambi tra i nostri studenti e i coetanei dei comuni gemellati che con il Comune di Greve stringono percorsi di amicizia e relazioni culturali, artistiche e istituzionali di lunga data. La scuola, luogo di crescita e benessere psicofisico, è il miglior modo per progettare il futuro dei nostri figli”.

Altra novità è rappresentata dal fatto che la scuola è attiva sulla piattaforma europea eTwinning, lo strumento che permette a studenti di nazionalità diverse di comunicare, condividere idee e sviluppare progetti. "Dallo scorso anno - precisa la dirigente - è attivo anche un progetto di scambio, attraverso un twinspace, cioè uno spazio di condivisione virtuale, messo a disposizione dalla piattaforma, con una scuola polacca".

Punto di forza dell'offerta didattica del 2021, illustrato nel dettaglio dalla dirigente, è la possibilità per gli studenti di ottenere le certificazioni linguistiche europee. "Nel Chianti si apre per la prima volta una strada che introduce un moderno percorso di internazionalizzazione della didattica - aggiunge - chi frequenta la nostra scuola potrà conseguire una certificazione linguistica europea, riconosciuta a livello internazionale, in tutte e quattro le lingue insegnate nell’istituto attraverso un corso di preparazione pomeridiano completamento gratuito". Uno spazio privilegiato sarà dedicato anche ad un progetto di giornalismo on line. "Ci prendiamo cura della conoscenza delle lingue partendo da quella italiana - conclude la dirigente - il giornale scolastico la Piazza sarà realizzato in una versione digitale interamente curata dagli studenti-giornalisti del nostro territorio".

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino