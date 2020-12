Sr 429, Confesercenti: "Traguardo importante per commercio e turismo"

Sabato 19 è prevista l’apertura del quarto lotto della 429 bis. L’appalto più controverso del territorio vede finalmente la sua fine. Per Confesercenti una buona notizia, soprattutto in ottica di rilancio del territorio dopo i drammatici effetti della pandemia legata al Covid.

“L’apertura dell’ultimo tratto della nuova 429 è sicuramente un traguardo importante – dichiara Ilaria Scarselli, presidente Confesercenti Empolese-Valdelsa – Per i settori del commercio e del turismo, così duramente colpiti dalla pandemia, è senza dubbio un’opportunità in più per ripartire. La classe politica recente ha saputo rimediare alle difficoltà del passato recuperando un gap storico per le nostre zone”.

“Le infrastrutture sono la base su cui si poggia l’intero tessuto economico del territorio – conclude Scarselli - L’apertura di sabato rappresenta una tappa fondamentale ma non deve essere la fine di un percorso, adesso è necessario andare avanti con il tratto Castelfiorentino-Certaldo e con la progettazione della ss 436 per il collegamento di Fucecchio con la Valdinievole”.

Fonte: Confesercenti - Ufficio stampa