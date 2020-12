Amici del Presepe, prima sede di Firenze-Prato

A causa dell’emergenza covid il prossimo Natale, come sappiamo, sarà una festa all’insegna dell’intimità e lontana dai gioiosi assembramenti (parola divenuta ormai l’emblema di questo periodo) tipici delle festività. Anche gli amanti del presepio, simbolo cristiano per eccellenza del Natale, dovranno purtroppo rinunciare alle tradizionali visite di mostre, esposizioni e presepi artistici sparsi in tutto il territorio della Toscana.

Questa chiusura forzata non ha però scoraggiato un gruppo di presepisti e appassionati che operano nelle province di Firenze e Prato, i quali, proprio nel bel mezzo del secondo lockdown (il 1° novembre per l’esattezza), hanno dato ufficialmente vita alla Sede di Firenze-Prato dell’Associazione Italiana Amici del Presepio (A.I.A.P.).

L’A.I.A.P., fondata nel 1953 e con sede a Roma, è l’unica associazione a livello nazionale che, mediante l’opera degli oltre 2000 soci e delle proprie sedi periferiche, si occupa di promuovere, divulgare e valorizzare la tradizione del presepio, non solo sul territorio italiano ma anche nel mondo, grazie alla collaborazione con associazioni similari di altri paesi riunite nell’Un.Foe.Prae. (Universalis Foederatio Praesepistica).

Da oggi, dunque, anche la Toscana può vantare per la prima volta una Sede autonoma dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, grazie alla caparbietà di 21 soci fondatori, capitanati dal vice presidente A.I.A.P. Massimo Pucci, che con questo passo mirano a diventare un punto di riferimento per tutti gli amanti del presepe della regione.

Già prima di costituirsi sede, negli anni passati i soci A.I.A.P. delle province di Firenze e Prato hanno allestito mostre e presepi parrocchiali in varie località e contesti, fra cui ricordiamo la Parrocchia dei Bassi a Firenze, la Badia di San Salvatore a Vaiano (PO), la parrocchia della Pietà a Prato, la Villa Medicea di Cerreto Guidi, la sede del Quartiere4 a Villa Vogel (FI), la Parrocchia di S. Maria Madre dalla Chiesa a Torregalli (FI), la Parrocchia del SS. Crocifisso a Monticelli (FI), la Parrocchia di San Pietro a Grignano (PO), e hanno collaborato alla costruzione di un presepe all’interno del carcere di Sollicciano a Firenze, lavorando insieme ad un gruppo di detenuti.

Oltre a questo, il gruppo di presepisti ha organizzato fin dal 2017 corsi di avvicinamento al presepio, teorici e pratici, in cui vengono trasmesse a partecipanti di tutte le età nozioni storiche, ma anche le tecniche più moderne per la realizzazione di presepi, dalla costruzione delle case con materiali innovativi (ad esempio il polistirene, materiale simile al polistirolo solitamente usato in edilizia per la coibentazioni) fino alla creazione di veri e propri effetti speciali, come la simulazione del cielo, della neve, dell’acqua e del fuoco o il fumo che esce dai comignoli.

“La nostra area rappresenta un bacino di utenza piuttosto ampio”, spiega Pucci, neoeletto Presidente della Sede, “e, grazie al successo dei nostri corsi e in generale delle attività che abbiamo svolto fino ad oggi, ci siamo resi conto che in Toscana l’interesse per il presepe è ancora vivo; per questo abbiamo deciso di costituire la Sede A.I.A.P. di Firenze-Prato. Abbiamo scelto questo anno, per molti aspetti funesto, perché l’assenza forzata di attività pratiche ci ha consentito di provvedere alle necessarie pratiche burocratiche, ma anche perché con questo gesto vogliamo dimostrare che non siamo fermi, anzi. Abbiamo già ricominciato ad organizzare workshop e laboratori in forma virtuale, utilizzando tecnologie divenute ormai familiari in questo periodo, e appena i tempi lo consentiranno saremo pronti a riprendere con forza ed entusiasmo le nostre consuete attività: la nuova Sede di Firenze-Prato è una sfida per tutti noi ad ampliare i nostri orizzonti e cercare di raggiungere il maggior numero possibile di persone”.

Un segnale positivo in un periodo in cui, come detto, non sarà possibile visitare dal vivo le consuete mostre di presepi della Toscana, a cui ci eravamo negli anni affezionati. Intanto, chi volesse visionare, seppure virtualmente, i presepi dei soci A.I.A.P. di Firenze-Prato, può farlo visitando le pagine facebook ed Instagram della Sede, mentre capolavori provenienti da tutte le Sedi periferiche d’Italia possono essere ammirati sul sito dell’A.I.A.P. nazionale, www.presepio.it.

Fonte: A.I.A.P. di Firenze-Prato