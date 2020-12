Covid: azienda dona 13 mila euro a ospedale Pisa

La Direzione di Vitesco Technologies Italy (ex Continental) insieme al Circolo Aziendale della stessa società, hanno deciso di donare 13.000euro al reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale di Cisanello.

“In questo anno molto strano, anche le tradizioni più radicate come la consegna dei Panettoni Natalizi a tutti i colleghi non possono essere mantenute. Abbiamo così deciso di donare una cifra equivalente a favore di chi ci ha difeso in tutti questi mesi dalla Pandemia” dice Riccardo Toncelli, AD di Vitesco Technologies Italy. “Il Circolo Aziendale ha fatto il resto utilizzando sovvenzioni volontarie provenienti da tutti i soci dipendenti. Ricordiamo che il Cral Vitesco Technologies è stato sempre in prima linea durante il difficile periodo del Covid con iniziative varie di volontariato” riferisce il presidente del CRAL Marco Mibelli.

Da parte sua il Dott. Malacarne, Primario del Reparto di Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero di Cisanello ha ringraziato esprimendo apprezzamento per il generoso gesto ed il pensiero rivolto a chi sta soffrendo in questo periodo drammatico. La donazione sarà utilizzata per l’acquisto di un nuovo letto per la terapia intensiva.

Fonte: Unione Industriale Pisana