Cuore e Fegato, il calendario dei calcianti per la Fondazione fiorentina radioterapia oncologica

I Calcianti del Calcio Storico Fiorentino protagonisti del calendario “Cuore+Fegato”, un’iniziativa benefica a favore della Fondazione Firenze Radioterapia Oncologica (Ffro), un’associazione che opera nell’aiuto ai pazienti che affrontano le terapie e supportando l’attività di ricerca. Il calendario, disponibile per chi vorrà fare una donazione all’associazione, sarà distribuito sabato 19 dicembre, dalle 10, nel Cortile di Palazzo Vecchio, oltre che presso le sedi dei Colori e in alcuni esercizi commerciali dove la distribuzione continuerà anche nei giorni successivi. Il calendario “Cuore+Fegato”, le due caratteristiche che i calcianti devono avere per scendere in piazza nelle partite del Torneo, è stato realizzato dall’Agenzia “b2commerce” con le immagini del fotografo Paolo Lo Debole; ritrae alcuni dei più noti Calcianti fotografati davanti alle Basiliche della città e in altri luoghi simbolo di Firenze. A fare da modelli per le immagini si sono prestati Jacopo Bastiani, Jobel De Castro, Alex Marin, Alessandro Pagliazzi, Andrea Parlapiano, Niccolò Petricella, Fabrizio Valleri e Tony Zanko. “I Calcianti e i Colori sono sempre in prima linea quando c’è da fare del bene – ha affermato il presidente del Calcio Storico, Michele Pierguidi – e ancora una volta hanno dimostrato di essere un motivo d’orgoglio per questa città. Questo calendario è un’iniziativa importante per la quale davvero voglio esprimere il mio ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa