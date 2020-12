F-Light, accesa la nuova illuminazione permanente in piazza Indipendenza

La nuova illuminazione andrà a valorizzare le due statue in bronzo di Bettino Ricasoli e Ubaldino Peruzzi presenti in piazza Indipendenza a Firenze, grazie a dodici piccoli proiettori architetturali a led.

Questo intervento costituisce il completamento della nuova illuminazione di tutta piazza Indipendenza recentemente terminata con l'installazione della tecnologia led nelle 256 sfere presenti sui 64 candelabri storici: un’operazione che consente un risparmio energetico di circa il 40% e dona maggiore luminosità, fruibilità e sicurezza a tutta l'area dei giardini pedonali e delle sedi stradali.

Entrambi gli interventi si collocano all'interno di FLight e resteranno in dotazione alla città anche dopo la conclusione dell’evento.

Fonte: Ufficio Stampa