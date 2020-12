Italia city branding, 1 milione a Pisa, CNA: "Ottima notizia"

Premiato il progetto per la navigabilità dell’Arno, secondo Francesco Oppedisano Presidente della CNA di Pisa e di Beppe Sardu Direttore Generale CNA, si tratta di una “ottima notizia, è l’occasione giusta per accelerare sui progetti di navigabilità dell’Arno e di trasformazione della governance per dotare la città di uno strumento più idoneo a gestire il circuito Arno Navicelli Mare.

Sia l’entità del finanziamento, sia il contesto in cui è stato conseguito, cioè una selezione nazionale, rappresentano un ideale trampolino per lanciare con decisione le idee già messe nero su bianco con il Protocollo che anche noi abbiamo sottoscritto. E’ una opportunità preziosa per dare concretezza alle prospettive che la navigabilità dell’Arno e il suo collegamento al Canale Navicelli, insieme ad un approccio politico rinnovato possono dare al sistema turistico pisano e alla città tutta”.

Fonte: Cna provinciale di Pisa