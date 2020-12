Sguardo tra generazioni, il pensiero del Ferraris-Brunelleschi ai nonni

In questo momento di difficoltà gli studenti dell’I.I.S. “G. Ferraris – F. Brunelleschi”, in occasione del Natale, hanno rivolto un pensiero a tutti i nonni che si trovano nelle case di riposo, negli ospedali, a quelli che ci hanno lasciato e a quelli che ce l’hanno fatta.

Con questo gesto intendono ricordare a se stessi e a tutti noi che, non solo gli anziani sono la nostra memoria, ma anche che anziani e giovani sono molto vicini e che entrambi sono la speranza dell’umanità: gli uni ci supportano con la sapienza dell’esperienza e della storia, gli altri ci aprono alla speranza del futuro.

Entrambi c’impediscono di chiuderci in noi stessi ed in questo Natale ci invitano con forza ad avere fiducia e a guardare avanti, certi che il bene non finirà.

Contestualmente gli studenti dell’I.I.S. “G. Ferraris – F. Brunelleschi”, rivolgono un pensiero anche a tutti coloro che operano in campo sanitario a tutti i livelli, senza il cui impegno quotidiano non sarebbe pensabile riuscire a superare la pandemia.

Vi siamo vicini anche se lontani! Buon Natale a tutti