Tommaso Fattori: "Io sto con Montanari" e rilancia il mailbombing contro la giunta Nardella

Amiche e amici,

se voleste partecipare al “mailbombing” di solidarietà con Tomaso Montanari (e rilanciarlo) trovate a questo link il post da condividere su Facebook, con le semplicissime istruzioni del mailbombing: https://www.facebook.com/FattoriPresidente/photos/a.651424038246808/3547425248646658/?locale=it_IT

Per chi invece non fosse su Facebook incollo qui sotto il testo del post.

A questo link trovate un altro mio post facebook che contiene una sintetica spiegazione della vicenda: https://bit.ly/34poivc

Un caro saluto, a presto

Dai, “bombarda” anche tu Dario Nardella e la sua giunta con pacifiche email, intasando i loro indirizzi di posta elettronica in 3 semplici mosse!

1) apri la tua email e metti come oggetto “Io sto con Tomaso Montanari, portate in tribunale anche me”, poi incolla il testo che segue [modificandolo a piacimento]:

«Signor sindaco, signore e signori assessori,

portate in Tribunale anche me per le mie libere opinioni, considerato che anch’io condivido quanto dichiarato da Tomaso Montanari nel corso dell’intervista rilasciata alla trasmissione Report nel giugno di quest’anno. Penso anch’io che lo spopolamento del centro storico sia il frutto di una scelta a favore dei capitali stranieri e non dei cittadini; per i resort di lusso e non per la residenza; per i frazionamenti al servizio della trasformazione in Airbnb e non per politiche a favore delle famiglie. Penso che le giunte Renzi e Nardella abbiano avuto un ruolo fondamentale nella vendita di parte pregiata del patrimonio immobiliare e storico fiorentino. Penso che la teleferica di Boboli sia un progetto semplicemente folle. Allo stesso tempo, signor sindaco, ricordo bene i suoi viaggi nel mondo, in particolare a New York nel 2015, quando presentò a investitori immobiliari internazionali i gioielli che metteva a loro disposizione col progetto "Investire a Firenze", precisando sempre la disponibilità delle sue giunte a tutte le varianti urbanistiche necessarie per soddisfare i desideri delle società interessate. Penso che sia quindi del tutto corretto concludere che “Firenze è una città in svendita, è una città all’incanto, una città che se la piglia chi offre di più e gli amministratori di Firenze sono al servizio di questi capitali stranieri che prendono la città e la smembrano”, per citare alla lettera la frase incriminata di Tomaso Montanari. Penso infine che vi siate dimenticati che Firenze è città medaglia d’oro della Resistenza, con antiche radici democratiche, e che sia vergognoso cercare di mettere a tacere un intellettuale attraverso la minaccia di dovervi risarcire 165 mila euro per aver espresso le sue argomentate critiche alle vostre pessime scelte politiche».

2) copiate e incollate gli indirizzi email del sindaco e dei membri della giunta [l’ultimo indirizzo che trovate in elenco è mio, serve per monitorare il mailbombing]:

sindaco@comune.fi.it assessore.bettini@comune.fi.it assessore.delre@comune.fi.it assessore.funaro@comune.fi.it assessore.giorgetti@comune.fi.it assessore.gianassi@comune.fi.it assessore.guccione@comune.fi.it assessore.martini@comune.fi.it assessore.sacchi@comune.fi.it c.giachi@consiglio.regione.toscana.it a.vannucci@consiglio.regione.toscana.it fattoripresidente@gmail.com

3) condividete questo post sulla vostra bacheca facebook e incoraggiate amiche e amici a partecipare al #mailbombing di solidarietà con Tomaso Montanari.

Fonte: Tommaso Fattori