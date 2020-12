Trading online, i neofiti sono consapevoli di quel che stanno facendo?

Quando si parla di trading online, si parla di un’attività che ha permesso di avvicinare al mondo degli investimenti finanziari milioni di persone in tutto il mondo nel solo ultimo anno, e migliaia di italiani nello stesso frangente temporale.

D’altronde, per poter investire sui mercati finanziari è oggi sufficiente aprire un conto presso un broker che disponga di una delle migliori piattaforme trading in circolazione, effettuare un primo versamento e utilizzare il software di investimento per aprire e chiudere tutte le posizioni che si desiderano.

Ebbene, questa facilità di investimento è un’evidente arma a doppio taglio. Se infatti da una parte questa immediatezza ha avvicinato tantissime persone al mondo degli investimenti azionari, valutari & co., è anche vero che ha lasciato intendere che poter guadagnare soldi con il trading online fosse semplice così come investire sui mercati finanziari online.

Il profitto è spesso un miraggio

Giova, in questo ambito, compiere una piccola premessa che potrebbe evitarti qualche spiacevole malinteso: quando parliamo di trading online parliamo di un’attività fortemente rischiosa. E anche se hai trovato un broker che sembra convincerti che tutto è così straordinariamente semplice, e che importanti guadagni sono a portata di clic, in realtà non è affatto vero.

Non è certo un caso che i broker online oggi giorno siano obbligati ad indicare nella pagina principale dei propri siti quale sia la percentuale di trader che perdono dalle attività di investimento sui CFD, e che questa percentuale sia spesso superiore al 70% o all’80%.

Naturalmente, questo non significa affatto – come puoi leggere dall’altro spettro delle opinioni sul trading online – che gli investimenti sul web siano una fregatura.

Il segreto è la formazione

Il segreto per poter evitare di cadere preda di un incomprensibile turbine di perdite finanziari, e riappropriati del pieno controllo della tua barca, è quello di adottare una strategia finanziaria sostenibile, coerente con i tuoi obiettivi e rispettosa del tuo profilo di rischio. E, per far ciò, hai due opportunità:

- affidarti a un consulente professionista, che possa costruire per te un portafoglio di investimenti ben diversificato e compatibile con il tuo rapporto di rischio / rendimento;

- avviare e coltivare, giorno dopo giorno, un percorso formativo che ti consenta di comprendere come raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

È evidente che il secondo dei due punti di cui sopra sia quello più faticoso ma, altresì, anche quello più foriero di soddisfazioni. Perfino se sceglierai di affidarti a un consulente finanziario professionista, infatti, non potrai che arricchire le tue conoscenze con qualche competenza di trading almeno base, che possa permetterti di dialogare con il tuo fund manager in modo pratico ed efficace.

Proprio consapevoli di tali necessità, i migliori broker online hanno da tempo attrezzato i propri siti con delle aree formative di grande qualità, ricche di corsi, videocorsi, webinar, e-book e tanto altro ancora. Ecco, prima di aprire un conto di trading ti consigliamo di verificare se il tuo broker disponga o meno di un centro didattico: potrebbe essere il criterio di selezione più utile che potresti applicare!