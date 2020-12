Vaccini per la Toscana, 600 dosi il 27 dicembre

Sono 600 i primi vaccini che giungeranno in Toscana il prossimo 27 dicembre per gli operatori sanitari. Arriveranno alle 7 di mattina all'ospedale di Careggi, come afferma il presidente Eugenio Giani durante la sua ultima diretta social questa sera. Da Firenze ne saranno distribuiti 50 per ciascuno dei 12 punti vaccinazione trovati dalla Regione. Saranno destinati ricordiamo agli operatori sanitari.

"Arriveremo anche a 10mila in più proprio perché abbiamo dato garanzia di una rete di distribuzione e vaccinazione efficiente". Poi dopo gli operatori sanitari, ha concluso Giani "a fine gennaio inizierà una distruzione del vaccino che porterà con una gradazione di categorie a vaccinare tutta la popolazione"