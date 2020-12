Vaccino antiCovid, Armentano: "Importante risposta mondo sanitario"

“È importante la risposta del mondo sanitario alla campagna vaccinale intrapresa dalla Regione”. Così Nicola Armentano, coordinatore della conferenza sulla sanità dell’area fiorentina.

“Era auspicabile e si è concretizzato, le adesioni risultano tante, grazie anche all’impegno degli ordini professionali. È la dimostrazione del senso di responsabilità di questo mondo, un primo segnale a andare avanti su una campagna vaccinale senza precedenti, che sappiamo bene essere strumento primario per sconfiggere il virus. L’obiettivo poi deve essere quello di garantire la massima copertura vaccinale possibile. Ecco perché credo che servirà dare tutte le informazioni necessarie per accompagnarne la adesione in futuro della più larga parte della popolazione cercando di promuoverne in ogni istituzione la sua efficacia come già avvenuto in altre epidemie. Solo così avremo la certezza di aver vinto unitariamente questa grave crisi sanitaria ed economica”.

