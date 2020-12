Zona gialla, Cna Firenze: "Pochi importanti giorni per gli acquisti natalizi"

“Non possiamo che accogliere positivamente l’ingresso in zona gialla e la possibilità di rimanervi, sempre che il Governo mantenga quelle che adesso sembrano essere i suoi ultimi orientamenti sul lockdown natalizio generalizzato, per almeno 4 giorni: 20, 21, 22 e 23 dicembre. Pochi, ma importanti per gli acquisti natalizi che possono dare un po’ di lavoro alle nostre botteghe artigiane e esercizi commerciali”.

Così Giacomo Cioni, presidente di CNA Firenze Metropolitana, all’annuncio da parte del presidente Giani dell’ingresso della Regione Toscana in zona gialla da domenica prossima.

“Dall’altra parte, però, questo continuo entrare, uscire, passare da un colore all’altro sfugge alla logica di noi comuni mortali. Non si percepisce il raziocinio di queste scelte che sembrano avere poco a che fare con un programma di prevenzione sanitaria solido, studiato e programmato. È un metodo che ci fa fortemente preoccupare per le scelte, importantissime, strategiche e cruciali che dovranno essere adottate nel prossimo futuro, in ambiti diversi da quello sanitario, ma dagli stessi decisori pubblici” conclude Cioni.