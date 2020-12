Toscana gialla dopo l'Epifania? "Comportiamoci bene ora", l'appello del Ccn San Miniato Basso

Toscana zona gialla per poco, poi il commercio sarà regolamentato nei giorni in zona arancio prima dei festivi. Questo è quanto affermato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza del 18 dicembre. Tra i tanti a seguire le novità anche i commercianti del Ccn San Miniato Basso.

Da una parte il sollievo di poter continuare a dire "ci siamo, vi aspettiamo". Continua infatti l'iniziativa Buoni sotto l'albero lanciata a inizio mese per promuovere il commercio di vicinato con una simpatica iniziativa. I buoni pescati dopo ogni acquisto saranno validi fino al 6 gennaio.

Dall'altra parte il rischio di una chiusura indefinita se dovessero esserci contagi in numero maggiore per l'affollamento durante lo shopping di Natale.

Da qui l'appello del presidente Pierfranco Speranza. "Gli esercenti stanno facendo l'impossibile per continuare a lavorare in sicurezza, lo devono ai clienti, ai dipendenti e alle loro famiglie. Chiediamo dall'altra parte che anche chi viene ad acquistare nei nostri negozi rispetti le norme sanitarie in vigore. Rispettare le file, la distanza interpersonale, l'igienizzazione delle mani. Sono tutte cose che ormai abbiamo imparato a conoscere, ma non devono essere dimenticate come una vecchia abitudine".

Rafforza il concetto la vice presidente Stella Buggiani: "È fondamentale rimanere concentrati su quello che importa davvero e non ci sono scorciatoie, ma solo da superare dei sacrifici per raggiungere un grande obiettivo, rimanere in zona gialla dopo il 7 gennaio e quindi ci auguriamo tutti insieme di poterlo raggiungere".

Il Centro Commerciale Naturale guarda infatti al prossimo anno. Dopo l'Epifania la Toscana intera spera di poter mantenere lo status di zona gialla che è stato negato durante dicembre 2020. "Se vogliamo rimanere in zona gialla ad anno nuovo, dobbiamo comportarci bene ora", conclude il presidente Speranza.