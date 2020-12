Coronavirus, 9 ospiti e un operatore positivi alla Rsa Pietro di Domenico di Siena

Alla Rsa Pietro di Domenico di Siena, 9 ospiti e un operatore sanitario sono risultati positivi al Covid-19. Il Comune ha specificato che, in sinergia con la Asl, i casi sono già stati presi in gestione e gli ospiti positivi saranno trasferiti in strutture appositamente individuate, nella massima sicurezza.

Le persone risultate positive al momento sono asintomatiche, come ha continuato l'amministrazione comunale, e tutto il personale della Rsa "sta operando per una gestione ottimale degli eventi". I protocolli di sicurezza sono stati avviati immediatamente, così come i familiari delle persone interessate dalla positività sono stati avvisati.