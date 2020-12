Covid, tamponi rapidi in zona Empolese e Valdarno: via al servizio delle Pubbliche Assistenze

Da martedì 22 dicembre le Pubbliche Assistenze della zona Empolese e Valdarno in collaborazione con la Fondazione PAS promuovono una campagna di screening per il Covid-19.

Con prenotazione telefonica sarà possibile effettuare un tampone rapido. I tamponi rapidi sono dispositivi medici validati dal ministero della Salute, hanno tempi di risposta in 15-20 minuti e verranno eseguiti dal personale sanitario di Rete Pas insieme ai volontari delle Pubbliche Assistenze del territorio.

Come prenotare

Per poter accedere al servizio è necessario effettuare la prenotazione al numero 0571 913339.

Potranno accedervi tutte le persone che non presentano sintomi influenzali, non sono in quarantena e in isolamento. Il tampone rapido non è un esame diagnostico, ma di screening, in caso di positività sarà necessario sottoporsi a un tampone molecolare. L’esito del tampone rapido verrà registrato come da normativa sul Sistema Informativo Sanitario Regionale.

Insieme per un servizio alla comunità!

P.A. Empoli, P.A. Fucecchio , P.A. S.Croce, P.A. Montelupo, P.A.Montopoli, P.A.Limite, P.A.Montespertoli, P.A. Castelfranco di Sotto

Fonte: Ufficio stampa