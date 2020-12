Furti in gioiellerie del Nord Italia, banda in carcere: arresti anche a Livorno

Una banda, dedita ai furti in particolare in gioiellerie e oreficerie, è stata smantellata dai carabinieri della Compagnia di Tirano (Sondrio). Partendo dalle indagini su un furto commesso lo scorso ottobre ai danni di una gioielleria di Livigno, i militari hanno arrestato sei persone, georgiani tra i 23 e i 43 anni, a Bolzano e Livorno.

Per i componenti della banda è stata emessa dal gip del Tribunale di Sondrio, che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Stesso provvedimento per uno dei sei, già recluso nel carcere di Bologna per altri reati.

Oltre al furto nella gioielleria di Livigno, le indagini hanno accertato altri furti commessi nelle province di Verona, Vicenza e Treviso. Durante le perquisizioni i carabinieri hanno sequestrato molti oggetti di valore tra cui orologi, monili in oro, occhiali di marca e altra merce. I sei della banda sono stati inoltre ritenuti scaltri nel cercare di sfuggire alle indagini, non facili per i ripetuti depistaggi con documenti falsi.

Intercettazioni telefoniche, testimonianze, immagini dei sistemi di videosorveglianza e pedinamenti hanno consentito alle indagini di proseguire, compresi i controlli sulle auto utilizzate dalla banda per mettere in atto i colpi. Alcuni di questi, commessi dopo aver fatto uso di stupefacenti.