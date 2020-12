Minaccia un uomo e l'anziana madre per ottenere soldi: arrestato a Rosignano

Questa mattina un 28enne è stato arrestato a Rosignano Solvay per rapina, tentata estorsione, violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato stamani quando i carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay sono intervenuti per una lite nel cortile di un'abitazione, in località Solvay. Sul posto però, i militari hanno trovato ben altro alla lite.

Fuori dalla casa erano presenti il 28enne, del luogo, un uomo e la sua anziana madre. Questi ultimi due hanno riferito ai carabinieri che il giovane si era introdotto all'interno della loro abitazione chiedendo più volte, con fare deciso e minaccioso, dei soldi. Inoltre il 28enne avrebbe spinto prima l'anziana e poi il figlio, che tentavano entrambi di farlo uscire fuori dall'abitazione. La situazione però si sarebbe già ripresentata nei giorni scorsi. Infatti, dai racconti delle vittime, il 28enne aveva già chiesto soldi e madre e figlio che, intimoriti, il 15 dicembre gli avrebbero consegnato 400 euro. All'ennesima richiesta di altri 100 euro però si sarebbero rifiutati e così il 28enne avrebbe iniziato a inviare molti messaggi all'uomo e recarsi continuamente a casa loro.

Per i fatti raccontati, i carabinieri hanno provveduto ad accompagnare il giovane in caserma per gli accertamenti di rito, fornendogli la mascherina di protezione al Covid-19 della quale era sprovvisto. Il 28enne, che ha tentato di opporsi pronunciando frasi provocatorie e minacciose nei confronti dei militari, è infine stato arrestato.