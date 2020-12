Palio di Fucecchio 2021, edizione posticipata

Non si correrà, come da tradizione, la penultima domenica di maggio. Il Palio di Fucecchio 2021, a causa del protrarsi della pandemia da Covid, è stato posticipato. Questa la decisione presa nell'assemblea di ieri sera, presieduta dal sindaco e composta dai presidenti delle 12 Contrade e dal CdA, e condivisa dai 12 capitani. Dopo l'annullamento dell'edizione di quest'anno, anche la prossima quindi risentirà degli effetti nefasti della pandemia. Al momento, però, si tratta soltanto di un rinvio. L'assemblea è già al lavoro per individuare le date alternative. Si stanno valutando possibili opzioni nella prima metà di luglio e tra fine settembre e inizio ottobre. Ma per avere l'ufficializzazione occorrerà aspettare i primi mesi del prossimo anno.

La volontà e la speranza di tutte le Contrade è quella di correre il Palio nel 2021 ma ovviamente di farlo in condizioni di sicurezza e senza snaturare le tradizioni e le peculiarità della principale manifestazione fucecchiese.

Nonostante questi slittamenti, i tavoli di lavoro che stanno portando avanti il progetto dei Palii d'Italia, di cui Fucecchio si sta facendo promotore, stanno operando affinché ci sia il minor numero di sovrapposizioni di palii per quanto possibile in un anno ancora molto incerto a causa dell'emergenza sanitaria.

Fonte: Ufficio stampa