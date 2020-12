Rubava incassi del ristorante: cameriera licenziata a processo

Riusciva, aiutandosi con una pinzetta, a penetrare nella cassaforte del ristorante in cui lavorava prelevando buste contenente gli incassi, asportando somme dai 100 ai 200 euro. La cameriera, una 39enne poi licenziata, aveva portato via dal locale circa 1500 euro in un mese.

La vicenda è stata ricostruita in tribunale ad Arezzo: lo stesso chef stellato, titolare con il marito di due noti locali nel territorio di Cortona, ha testimoniato in aula contro la sua ex dipendente. Dopo la denuncia presentata dai proprietari del locale preso di mira, la squadra mobile di Arezzo ha installato una telecamera all'interno del ristorante. Le immagini riprese avrebbero incastrato la cameriera, smascherandola. Quest'ultima, all'insaputa della presenza della telecamera, è stata ripresa mentre prelevava le buste dalla cassaforte situata nel retro del locale.

Una volta scoperta la 39enne è stata licenziata. Il processo, aperto davanti al giudice Ruggiero e al pm Bernardo Albergotti, continuerà il 30 aprile quando è previsto l'appuntamento per discussione e verdetto.