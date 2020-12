Un altro delfino spiaggiato, 8 esemplari deceduti da ottobre: analisi in corso

Oggi un altro delfino è stato ritrovato spiaggiato sulle spiagge della Toscana: si tratta dell'ottavo esemplare deceduto, tutti della specie Stenella, dall'inizio di ottobre. Sei casi si sono verificati nelle ultime settimane, nella giornata di oggi l'ultimo, spiaggiato sulla spiaggia di Mola all'Isola d'Elba.

A renderlo noto è l'Agenzia regionale per l'ambiente Arpat. Come spiega la nota, degli 8 esemplari, "su 1 è già stata eseguita la necroscopia ad inizio ottobre, 5 verranno campionati la prossima settimana presso l'Università di Siena".

Al momento non sono conosciute le cause di morte, come continua la nota di Arpat, che potranno essere accertate solamente dopo le analisi dell'Università di Siena sulla contaminazione e dei veterinari dell'IZSLT, i cui risultati non saranno disponibili in tempi brevi. Anche il contributo di Arpat, sulla presenza di cibo nello stomaco dei delfini, costituirà una informazione utile (stomaci vuoti sono indice di stato di malessere).

Di seguito gli spiaggiamenti verificatisi dall'inizio di ottobre

4 ottobre, Calambrone

26 ottobre, (viva poi morta) Rio Marina

5 dicembre, Marina di Grosseto

10 dicembre, (viva poi morta) Piombino (esemplare non recuperato)

17 dicembre, Lacona

17 dicembre, Vada

18 dicembre, Porto Azzurro

19 dicembre, Isola d'Elba (spiaggia di Mola) in corso di recupero

Come sottolineato infine da Arpat, per il momento a livello nazionale non ci sono segnali particolari o numeri 'anomali' di mortalità che possano indicare episodi epidemici.