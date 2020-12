Anniversario della morte del tassista Gino Ghirelli, la Lega: "Fare piena luce e giustizia"

" Nella ricorrenza anniversario della morte di Gino Ghirelli, il tassista ridotto in fin di vita nella nostra città, e deceduto dopo essere stato ridotto per ben due anni in coma, non possiamo che associarci alla richiesta di giustizia dei familiari" . Dichiarano I consiglieri comunali del gruppo Lega Salvini Premier di Firenze insieme al segretario provinciale Alessandro Scipioni. "Il caso di Gino è emblematico del degrado morale, della mancanza di sicurezza ed impone una seria riflessione sulle condizioni in cui tanti tassisti, categoria oggi particolarmente colpita dalla gravissima situazione socio-economica, debbonono operare quotidianamente da anni. Un anno fa è finita la vita terrena di un uomo, ma non il dovere morale di fare piena luce e giustizia per quanto gli è accaduto ".

I consiglieri

Federico Bussolin

Luca Tani

Antonio Montelatici

Emanuele Cocollini

Michela Monaco

Andrea Asciuti