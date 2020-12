Finisce in un dirupo con la moto: morto un 60enne

Tragedia a Livorno dove ieri sera è stato trovato un cadavere di un 60enne in un dirupo. L'uomo era a bordo della sua moto, trovata vicino al cadavere, e sarebbe finito fuori strada per motivi da chiarire. L'incidente è avvenuto in una zona impervia sulle colline alle spalle di Livorno, nella zona della Valle Benedetta. Tra le ipotesi potrebbe esserci una caduta accidentale, oppure un malore. Il magistrato deciderà nelle prossime ore se disporre o meno l'autopsia sul corpo. L'uomo era uscito di casa nel pomeriggio in auto con il carrello per il traino della sua moto da cross.