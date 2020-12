"Incontriamoci" al San Jacopo: abbracci e sguardi tra i ricoverati e i loro familiari nei giorni delle festività natalizie

"Incontriamoci" è il regalo di Natale degli operatori dell'ospedale San Jacopo di Pistoia ai ricoverati e ai loro familiari per Natale. Nei giorni 24, 25, 26 e 27 dicembre sguardi e abbracci si potranno, infatti, concretizzare nelle stanze di degenza. La proposta di un progetto si è fatta, dunque realtà: era stata la Presidente della Società della Salute, la dottoressa Anna Maria Celesti ad avanzarla e la direzione generale ha subito risposto positivamente.

Ora il progetto è pronto: frutto di un "gruppo" di lavoro appositamente istituito al San Jacopo che ha organizzato gli "incontri" anche tenendo conto soprattutto della sicurezza. Il progetto prevede anche il coinvolgimento diretto degli psicologi dell’Ospedale, che forniranno l’eventuale supporto psicologico al paziente ed ai familiari, nel caso il contesto lo rendesse necessario.

"Quando mi è stato comunicato che il progetto sarebbe stato realizzato - ha dichiarato Celesti- ho provato una profonda emozione immaginandomi le reazioni che avranno i pazienti e i loro familiari. E' questo, davvero, il regalo più grande e importante nel giorno di Natale e ringrazio pubblicamente, a nome di tutta la comunità e personalmente, la dottoressa Di Renzo e tutto il personale del San Jacopo per il loro continuo impegno e il notevole spirito di abnegazione e per aver assecondato l'importanza della cura nella sua interezza: anche le carezze e gli abbracci contribuiscono al processo di guarigione".

Nel caso dell’accesso ai reparti Covid, i familiari, appositamente informati, accolti ed accompagnati dal personale sanitario, potranno entrare in ospedale e raggiungere la stanza di degenza del proprio congiunto e restarvi fino a quindici minuti. Gli ingressi, nei giorni scelti, avverranno sempre nel pomeriggio (dalle 14 alle 19) e saranno uno ogni ora (per gestire le fasi di vestizione e svestizione in totale sicurezza).

Il progetto, negli stessi giorni, verrà esteso anche ai reparti di Cure Intermedie del Ceppo e dell'Ospedale L. Pacini, dove sono ricoverati anche pazienti con il coronavirus.

"L’impedimento dell’accesso dei familiari alle strutture sanitarie - sottolinea la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio ospedaliero- ha drammaticamente condizionato la comunicazione con il mondo esterno. Il periodo della pandemia ci ha abituati purtroppo a gestire la malattia in una situazione di solitudine “angosciante” che sta creando delle ferite profonde sia nei pazienti che negli operatori e con questa iniziativa cercheremo di recuperare questo gap. In ospedale - continua Di Renzo- è meno facile creare una vera e propria stanza degli abbracci, per la tipologia dei pazienti e per le caratteristiche ambientali, ma abbiamo voluto creare comunque dei momenti di contatto con i familiari, soprattutto in questo periodo particolare dell’anno, quale quello che ci accingiamo a vivere".

Direzione sanitaria e infermieristica, hanno, in questi giorni formalizzato tutte le modalità (dagli accessi alla permanenza in struttura) per consentire ai ricoverati di rivedere i loro familiari: le prime esperienze di questo tipo sono nate in strutture residenziali per anziani, con effetti postivi dal punto di vista sanitario e umano.

"Ringraziamo il nostro personale infermieristico - hanno detto i dirigenti Monica Chiti e Paolo Cellini- per questa ulteriore disponibilità: tutti hanno subito condiviso con entusiasmo e sensibilità il progetto, che rappresenta per il nostro ospedale un'importante esperienza di umanizzazione delle cure. Dopo tanti mesi di isolamento questa iniziativa avrà senz'altro ricadute positive dal punto di vista psicologico anche per il nostro personale".

"Quei momenti rappresenteranno momenti indimenticabili - ha aggiunto Di Renzo- e sarà anche anche per noi operatori un regalo di Natale"

Gli "incontri" sono previsti in tutti i setting dell'Ospedale (Covid19 e no Covid): nei setting No Covid le visite verranno gestite per cellula, sempre con adeguata informativa e supervisione degli operatori; nell’area Covid, ogni setting (dai 16 ai 18 posti letto) potrà ospitare al massimo fino a cinque accessi giornalieri esterni (una persona alla volta). I pazienti e i familiari saranno informati direttamente dal personale di questa opportunità e verranno raccolte le adesioni. I familiari aderenti al progetto verranno contattati dal personale sanitario, correttamente informati, con comunicazione del giorno e ora della visita.

Il familiare verrà accolto dal personale sanitario all’ingresso dell’ospedale e accompagnato presso il setting dove l'infermiere di riferimento provvederà ad accoglierlo e, in idoneo spazio avrà tutte le istruzioni per la vestizione con gli specifici DPI (dispositivi di protezione individuale). Sarà anche consegnata l'apposita informativa di consenso che andrà firmata.

Una volta entrato nella stanza del proprio congiunto il familiare potrà restarvi fino a massimo 15 minuti e al termine della visita sempre l'infermiere darà tutte le istruzioni per la corretta svestizione e deposito dei DPI nei contenitori.

Nei casi di impossibilità di presenza fisica del familiare, sarà comunque facilitato il contatto attraverso strumenti tecnologici (tablet, pc, smartphone, etc) con video chiamate di Auguri.

Fonte: Ausl Toscana Centro